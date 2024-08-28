Турэксперт Барзыкин рассказал, что отечественные курорты приняли на 15% больше отдыхающих

В этом году отечественные курорты приняли на 15% больше российских туристов по сравнению с предыдущим годом, сообщил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН .

По его словам, результаты пока являются промежуточными, так как туристический сезон еще не завершился. В настоящее время идет смена отдыхающих: одни уже покидают курорты, а другие только начинают свой отдых.

Это оказывает влияние как на внутренний рынок, так и, в меньшей степени, на выездной. По оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, летом планировалось, что отдохнут 44 миллиона россиян. Но если говорить объективно, средний рост по стране составляет около 15%, добавил Барзыкин.