Турэксперт Барзыкин рассказал, что отечественные курорты приняли на 15% больше отдыхающих

В этом году отечественные курорты приняли на 15% больше российских туристов по сравнению с предыдущим годом, сообщил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в пресс-центре НСН.

По его словам, результаты пока являются промежуточными, так как туристический сезон еще не завершился. В настоящее время идет смена отдыхающих: одни уже покидают курорты, а другие только начинают свой отдых.

Это оказывает влияние как на внутренний рынок, так и, в меньшей степени, на выездной. По оценкам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, летом планировалось, что отдохнут 44 миллиона россиян. Но если говорить объективно, средний рост по стране составляет около 15%, добавил Барзыкин.

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