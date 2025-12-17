Турэксперт Барзыкин предложил организовать новогоднее путешествие по Золотому кольцу
Вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин поделился советами по организации бюджетного путешествия во время новогодних каникул. Об этом сообщили «Известия».
Специалист предложил обратить внимание на города Золотого кольца России.
«В целом для центра России, да и не только для центра России, три-четыре дня в среднем обходится 68 тысяч на двоих в трехзвездочном отеле», — отметил эксперт.
Барзыкин посоветовал посетить Владимир, Суздаль, Ярославль и Иваново. Кроме того, эксперт подчеркнул популярность поездок на Черноморское и Азовское побережья, а также в Крым.