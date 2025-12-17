Турэксперт Барзыкин предложил организовать новогоднее путешествие по Золотому кольцу

Вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин поделился советами по организации бюджетного путешествия во время новогодних каникул. Об этом сообщили « Известия ».

Специалист предложил обратить внимание на города Золотого кольца России.

«В целом для центра России, да и не только для центра России, три-четыре дня в среднем обходится 68 тысяч на двоих в трехзвездочном отеле», — отметил эксперт.

Барзыкин посоветовал посетить Владимир, Суздаль, Ярославль и Иваново. Кроме того, эксперт подчеркнул популярность поездок на Черноморское и Азовское побережья, а также в Крым.