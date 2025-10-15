Турэксперт Барзыкин отметил выгоду путешествий в начале декабря и середине февраля

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в беседе с NEWS.ru , как сэкономить на путешествиях зимой.

Специалист рекомендовал начинать бронирование туров заблаговременно, так как это позволяет избежать высоких сезонных накруток.

«Довольно недорогим временем для зимнего отдыха будет начало декабря и середина февраля. Все остальное — дороже на 10–15%», — предупредил специалист.

Он также отметил, что авиабилеты становятся значительно дороже ближе к праздничным датам, начиная с 26 декабря, и возвращаются к доступным ценам только после 11 января.