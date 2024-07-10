Турэксперт Барзыкин назвал избыточным туристический налог в 5%

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил мнение, что увеличение туристического налога с 1% до 5% к 2029 году может побудить туристов выбирать более экономичные варианты размещения, такие как апартаменты или частное жилье. Об этом он рассказал сайту телеканала «Звезда» .

Эксперт, что Российский союз туриндустрии и Торгово-промышленная палата не одобрили эту инициативу.

«Абсолютно избыточно. Ну 1%, два, еще куда ни шло. Но пять и более — это уже серьезное финансовое бремя», — подчеркнул Барзыкин.

Он добавил, что необходимо было сначала оценить эффективность курортного сбора, который заканчивается в текущем году, прежде чем вводить новый налог.