Турэксперт Бакалюк: сейчас в тренде короткие путешествия выходного дня

Россияне все чаще отправляются в короткие туры на выходные дни на автомобиле. О тенденциях развития внутреннего туризма рассказала Руководитель проектного офиса «Туризм» АНО «Национальные приоритеты» Елена Бакалюк сайту kp.ru.

По словам эксперта, подобный формат позволяет не ждать отпуска, а отдыхать несколько раз в год. Так, популярностью среди соотечественников пользуются однодневные поездки в Подмосковье и непродолжительные автотуры в Ярославль, Суздаль, Владимир, Кострому.

В регионах востребованы мини-путешествия из Перми в Екатеринбург, из Самары в Казань, из Челябинска в Тюмень и другие, отметила Бакалюк.

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