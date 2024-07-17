Турэксперт Бакалюк: сейчас в тренде короткие путешествия выходного дня

Россияне все чаще отправляются в короткие туры на выходные дни на автомобиле. О тенденциях развития внутреннего туризма рассказала Руководитель проектного офиса «Туризм» АНО «Национальные приоритеты» Елена Бакалюк сайту kp.ru.

По словам эксперта, подобный формат позволяет не ждать отпуска, а отдыхать несколько раз в год. Так, популярностью среди соотечественников пользуются однодневные поездки в Подмосковье и непродолжительные автотуры в Ярославль, Суздаль, Владимир, Кострому.

В регионах востребованы мини-путешествия из Перми в Екатеринбург, из Самары в Казань, из Челябинска в Тюмень и другие, отметила Бакалюк.