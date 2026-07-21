Турэксперт Арзуманов рассказал, что спрос на отдых в Китае растет за счет отмены виз и увеличения числа перелетов

Член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в эфире ИА НСН рассказал о росте спроса на поездки в Китай. По его словам, потенциал направления еще не исчерпан благодаря расширению полетных программ и безвизовому режиму.

Эксперт отметил три драйвера роста: увеличение числа рейсов (сейчас более 270 в неделю), крепкий рубль и отмену виз.

«Даже условные 50 долларов с человека за визу — это 200 долларов на семью, турист подумает, ехать ли», — пояснил Арзуманов.

Стоимость отдыха остается доступной. Тур на девять ночей с пересадкой через Пекин обойдется паре в 120 тысяч рублей. Средний чек при выборе более комфортного варианта вырастает на 20–25 тысяч. За прямой перелет придется доплатить еще 20–30 тысяч рублей.

Главным магнитом для россиян стал остров Хайнань.

«Санья уже превратился в российский курорт, там русскоговорящих 60%», — заявил собеседник.

До пандемии доля иностранцев там составляла лишь 5–10%. Хотя китайцы развивают материковые экскурсии к горам «Аватара» и круизы по рекам, 95% продаж приходятся именно на Санью.