Турэксперт Арзуманов прояснил ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с ИА НСН рассказал о ситуации с выдачей шенгенских виз россиянам. По его словам, сейчас их оформляют четыре страны: Греция, Италия, Франция и Испания, однако подавать документы необходимо минимум за месяц из-за усложнившихся процедур.

Эксперт объяснил, почему именно Греция стала лидером по росту спроса. Во-первых, получить визу в эту страну проще, чем в другие, а многие туроператоры аккредитованы на прием документов. Во-вторых, важную роль играют исторически теплые отношения между народами. При этом Арзуманов подчеркнул, что решение о выдаче визы принимает не только консульство Греции, а все страны Шенгенского соглашения, что и затягивает процесс из-за бюрократических нюансов.

«Греки бы давали нам визы как раньше, но сегодня там есть бюрократические процедуры, которые процесс тормозят. Они вынуждены увеличивать сроки рассмотрения», — отметил он.

Специалист добавил, что в Германию и Австрию получить визу стало значительно сложнее, поэтому туристы чаще обращаются в консульства стран с низким процентом отказа.