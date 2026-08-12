Турэксперт Арзуманов оценил влияние вступления Сербии в Шенген на выдачу виз россиянам

Вступление Сербии в Шенгенскую зону не упростит получение визы для россиян, так как сроки выдачи зависят от решений каждой отдельной страны соглашения. Об этом ИА НСН заявил коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

По его словам, даже если Сербия введет визовый режим, это не станет критичным для массового организованного туризма и затронет лишь узкоспециализированных туроператоров.

«Шенген — это не одна какая-то конкретная страна... Если Сербия вступит в ряд стран Шенгенского соглашения, это не значит, что россиянам будут быстрее выдавать шенгенскую визу: всё зависит от позиции всех стран соглашения», — пояснил Арзуманов.

Бизнесмен привел пример с Грецией, которая рада российским туристам, но затягивает сроки рассмотрения до месяца вместо прежних двух недель. При этом спрос на направление остается высоким: по сравнению с прошлым годом объем вырос более чем на 50%. Тот турист, который выбирал именно Сербию, продолжит оформлять визу.

Представители отрасли надеются на лучшее, однако подчеркивают, что не могут прогнозировать политические решения.