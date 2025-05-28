Турэксперт Арзуманов назвал Китай доступным направлением для семейного отдыха

Китай обошел многие популярные направления по доступности для семейного отдыха россиян. Об этом сообщил гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре ИА НСН .

По словам эксперта, отпуск в Турции теперь значительно дороже — средняя стоимость путевки составляет 130 тысяч рублей на человека. В то же время отдых в Китае можно организовать за 90 тысяч рублей на одного.

«И этот средний чек снизился по сравнению с прошлым годом приблизительно на 10%», — добавил специалист.

Также он рассказал о снижении стоимости путешествий в ОАЭ до примерно 97 тысяч рублей на человека. Однако летом в этой стране отдыхать крайне сложно, и не каждый турист на это решится, добавила «Газета.ru».