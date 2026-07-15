В текущем летнем сезоне на Турцию приходится от 30% до 35% всех зарубежных туров россиян. Об этом в пресс-центре ИА НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По словам эксперта, страна стала лидером среди зарубежных направлений у российских туристов.

«Остальные четыре игрока — это Китай, Таиланд, Вьетнам и Египет. Продолжает расти Вьетнам, очень неплохо себя чувствует Китай», — отметил специалист.

В то же время внутренний туризм показывает не самые лучшие результаты. Арутюнов добавил, что на российском рынке восстанавливается положение Анапы и всего черноморского побережья Кавказа, однако сезон в целом нельзя назвать удачным.