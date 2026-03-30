Турэксперт Арутюнов выразил уверенность, что безвизовый режим с Индией не приведет к росту цен

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил ИА НСН , что официальный безвизовый режим с Китаем значительно увеличил потоки туристов из России, и то же самое произойдет в случае с Индией. При этом, по его мнению, цены не вырастут.

Ранее стало известно, что Россия передала Индии проекты соглашений о безвизовом режиме для туристических групп от трех человек на срок до 21 дня. Эксперты считают, что это увеличит спрос на поездки в Индию, но не вызовет резкого роста турпотока. Несмотря на отсутствие безвизового режима, в 2025 году турпоток между Россией и Индией вырос на 15%, сообщили «Известия».

«Без визы — это лучше, чем с легкой визой. Цены это никак не увеличит. Это недорогое направление, есть предложение на любой кошелек», — рассказал агентству Арутюнов.