Турэксперт Арутюнов рассказал, что в России набирают популярность познавательные путешествия и нестандартные маршруты

В российском туризме растет спрос на нестандартные маршруты и культурное погружение, а классический отдых «море-пляж-бассейн» уходит в прошлое. Об этом рассказал ИА НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, путешественники все чаще ищут уникальные впечатления, интересуются историей, культурой и природой регионов. Популярны поездки по Золотому кольцу, на Северный Кавказ, в Дагестан и даже по Подмосковью.

Арутюнов отметил, что запросы туристов зависят от возраста, образования и города проживания. Он подчеркнул, что индустрия движется к более активному и познавательному туризму, где ценится ощущение открытия нового.