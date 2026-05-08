Турэксперт Арутюнов рассказал, что россияне сейчас могут отдохнуть на Мальдивах за 200 тыс. рублей

Из-за массовой отмены рейсов на Ближнем Востоке турпоток на Мальдивы резко сократился, что заставило местных отельеров снизить цены. Об этом сообщил ОТР со ссылкой генерального директора туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова.

Размер скидок на май и июнь для российских путешественников достигает 70%, отметили в АТОР.

По словам Арутюнова, россияне сейчас могут отдохнуть на мальдивских островах за 200–250 тысяч рублей. В такую цену обойдется недельный тур на двоих в конце мая. Это дешевле, чем было пару-тройку месяцев назад.