Турэксперт Арутюнов призвал селиться на Кубе в отелях известных международных сетей

Генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с ИА НСН отметил, что в отелях международных сетей на Кубе сервис лучше, однако следует учитывать особенности этой страны.

В одном из дорогих отелей на Кубе произошло массовое отравление российских туристов креветками и красной рыбой. По информации SHOT, инцидент случился в пятизвездочном отеле: сразу у десятков россиян после обеда возникли проблемы с желудком, рвота и температура. Персонал отеля объяснил это акклиматизацией к местной кухне, несмотря на жалобы постояльцев.

«В целом пятизвездочных отелей на Кубе еще меньше, чем у нас. Не так много люксовых отелей, но лучше выбирать известные международные сети», — сказал Арутюнов.

В отелях международной сети с большой щепетильностью относятся к качеству сервиса. По словам собеседника, в таких местах ничего особо не угрожает.