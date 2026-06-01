Турэксперт Арутюнов отметил, что визовый режим со стороны Сербии больше ударит по сербской экономике, чем по россиянам

Сербия рассматривает возможность введения визового режима для граждан России в рамках выполнения требований Европейского Союза. Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с ИА НСН отметил, что такие меры могут негативно сказаться на сербской экономике, особенно в сфере туризма, поскольку Белград стал важным транзитным хабом для российских туристов, желающих посетить другие европейские страны.

Авиакомпания Air Serbia увеличила свои провозные мощности, что способствовало росту туристического потока из России, и введение визового режима может снизить этот поток, ударив по доходам от туризма и авиации.

Несмотря на давление со стороны ЕС, Сербия до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям и сохраняет безвизовый режим с Россией. Посол Сербии в России Момчило Бабич заявил, что страна не намерена вводить визы для россиян, так как это противоречит интересам сербского народа, а Россия остается надежным союзником для Сербии. Он подчеркнул, что любые шаги, которые могут навредить этим отношениям, будут тщательно рассматриваться.