Турэксперт Арутюнов отметил, что курорты Кавказа нуждаются в «раскрутке»

Курорты Кавказских Минеральных Вод предлагают альтернативу морскому отдыху — лечебные процедуры и трекинг. Однако, по словам генерального директора туроператора «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова в интервью ИА НСН , в Архызе пока не так хорошо развита инфраструктура.

«Если говорить о трекинге, для этого нужны более оборудованные стоянки, где люди могли бы разбить палатки или переночевать в комфортных условиях, как раньше было на турбазах. Если туда правильно и аккуратно вложить средства, то это будет очень интересный курорт», — отметил Арутюнов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Архыз в Карачаево-Черкесии красивым местом. Глава республики Рашид Темрезов сообщил, что в 2024 году курорт посетили 2,3 миллиона человек, и пообещал открыть аэропорт в Архызе в 2029 году. Арутюнов подчеркнул, что курорты Кавказа нуждаются в «раскрутке».