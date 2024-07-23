Турэксперт Арутюнов: люксовые европейские курорты не потеряли российских туристов

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов выделил люксовые европейские курорты в списке тех, кто совсем не потерял российских туристов. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам эксперта, речь идет о Сардинии, Сен-Тропе, Ибице, Лазурном береге. Именно такие места пользовались популярностью у самых богатых клиентов.

«Там спрос практически не упал, просто люди теперь летают не раз в месяц, а раз в два месяца», — отметил специалист.

Он также напомнил о любви россиян к Греции. Местные жители прекрасно относятся к гражданам РФ и понимают их проблемы, рассказал Арутюнов.