Турэксперт Арутюнов: европейские страны смогли вернуть лишь 10% туристического потока из РФ

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что европейские страны смогли вернуть только 10% туристического потока из России. Поездки туда случаются не так часто, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

В список самых популярных направлений попали Италия, Франция и Испания. Однако спрос на данные путешествия специалист назвал «детским садом».

На взгляд Арутюнова, ситуация связана с геополитикой, визами и неудобной логистикой. Время в пути занимает сутки вместо нескольких часов, пояснил эксперт.

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