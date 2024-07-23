Турэксперт Арутюнов: европейские страны смогли вернуть лишь 10% туристического потока из РФ

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что европейские страны смогли вернуть только 10% туристического потока из России. Поездки туда случаются не так часто, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.
В список самых популярных направлений попали Италия, Франция и Испания. Однако спрос на данные путешествия специалист назвал «детским садом».
На взгляд Арутюнова, ситуация связана с геополитикой, визами и неудобной логистикой. Время в пути занимает сутки вместо нескольких часов, пояснил эксперт.