Турэксперт Арутюнов: бронировать новогодние туры нужно уже сейчас

Бронировать туры на Новый год нужно уже сейчас, оплачивая поездку полностью. Понижения цен и горящих путевок точно не будет, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, ближе к дате поездки цены вырастут и на билеты, и на размещение. Кроме того, туристы из других стран могут разобрать места в лучших гостиницах и отелях, поскольку любят бронировать путешествия почти за год.

Самыми популярными направлениями среди россиян на новогодние праздники по-прежнему остаются Мальдивы, Таиланд, Китай, ОАЭ, отметил Арутюнов.