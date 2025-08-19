Турэксперт Ансталь указала на выгоду путешествий без посредников

Внутренний туризм в областях России активно развивается. Как рассказала эксперт, из Москвы можно поехать в Рязань или Тверскую область, отправиться в круиз по Золотому кольцу. Такой отдых обойдется гораздо дешевле, чем поездка на море.

«В столице вы можете спокойно сесть на „Сапсан“, доехать до Санкт-Петербурга и отдохнуть, не тратя тонны денег», — добавила специалист.

По ее словам, снизилась цена на отдых в некоторых направлениях по России. Так, Анапа стала доступнее из-за разлива нефти в начале года.