Турэксперт Ансталь указала на выгоду путешествий без посредников
Туристический эксперт Наталья Ансталь сообщила News.ru, что самостоятельное путешествие без посредников — самый экономичный способ отдохнуть.
Внутренний туризм в областях России активно развивается. Как рассказала эксперт, из Москвы можно поехать в Рязань или Тверскую область, отправиться в круиз по Золотому кольцу. Такой отдых обойдется гораздо дешевле, чем поездка на море.
«В столице вы можете спокойно сесть на „Сапсан“, доехать до Санкт-Петербурга и отдохнуть, не тратя тонны денег», — добавила специалист.
По ее словам, снизилась цена на отдых в некоторых направлениях по России. Так, Анапа стала доступнее из-за разлива нефти в начале года.