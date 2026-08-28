Турэксперт Ансталь сообщила, что в сентябре можно отдохнуть в некоторых азиатских странах на 20% дешевле

Руководитель турфирмы Наталия Ансталь сообщила Life.ru , что в сентябре можно отдохнуть в Турции, ОАЭ, Египте и некоторых азиатских странах на 20% дешевле.

С наступлением осени ситуация на туристическом рынке меняется, открывая возможности для более бюджетного отдыха. В Турции начался «бархатный сезон», что привело к постепенному снижению цен на путевки. В Объединенных Арабских Эмиратах в это время спадает сильная жара, делая отдых комфортнее, а турбизнес предлагает более доступные тарифы, пишет АБН24.

В Египте в сентябре также становится прохладнее, однако, по мнению эксперта Ансталь, серьезного падения стоимости туров ожидать не стоит — цены останутся относительно стабильными.

В Азии наблюдается стабильная обстановка без резких скачков стоимости. Выгодные предложения чаще всего появляются в регионах, где начинается межсезонье. Например, во Вьетнаме (курорт Нячанг) возрастает вероятность дождей, из-за чего спрос падает и туры становятся дешевле.