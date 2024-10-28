Турэксперт Ансталь: россиянам не нужна виза для путешествий в Грузию, Сербию или Армению

Большинство стран Европы входят в состав Европейского союза, поэтому для въезда россиянам необходимо оформлять визы. Однако есть несколько регионов, куда граждане РФ могут беспроблемно попасть. О них рассказала глава туристической фирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в интервью News.ru.