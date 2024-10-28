Турэксперт Ансталь: россиянам не нужна виза для путешествий в Грузию, Сербию или Армению

Большинство стран Европы входят в состав Европейского союза, поэтому для въезда россиянам необходимо оформлять визы. Однако есть несколько регионов, куда граждане РФ могут беспроблемно попасть. О них рассказала глава туристической фирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в интервью News.ru.

В список безвизовых стран для россиян входят Сербия, Армения, Азербайджан, Грузия и Белоруссия. Кроме того, можно беспрепятственно слетать в Абхазию и Македонию, резюмировала Ансталь.

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