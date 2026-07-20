Турэксперт Ансталь рассказала, что самые дешевые горящие туры предлагают Турция, Египет и ОАЭ

Руководитель турфирмы и турэксперт Наталия Ансталь рассказала Life.ru , что самые низкие цены на горящие туры предлагают популярные направления с развитой чартерной программой.

Среди таких направлений выделяются Турция и Египет. Это массовые маршруты с большим выбором отелей и высокой конкуренцией между туроператорами. К ним также активно возвращаются Объединенные Арабские Эмираты, расширяющие свои полетные программы.

Кроме того, эксперт включает в список и внутренние направления: Сочи, Анапу, Минеральные Воды, Геленджик, а также Абхазию. Абхазия привлекает туристов доступностью и отсутствием необходимости оформлять загранпаспорт.

Именно такие направления чаще всего становятся самыми дешевыми за несколько дней до вылета. По мере приближения даты отправления на рейсах и в отелях остаются свободные места, которые необходимо заполнить. Чтобы стимулировать спрос, туроператоры начинают снижать стоимость оставшихся турпакетов — скидки могут достигать 50–70% от первоначальной цены.

Однако, как подчеркивает Наталия Ансталь, горящие туры редко включают удобное время вылета или максимально комфортный перелет.

«По горящей путевке вам, скорее всего, предложат рейсы, которые пользуются меньшим спросом. Это могут быть дневные вылеты, из-за которых теряется почти целый день отдыха, и очень ранние обратные рейсы, когда приходится вставать в три-четыре часа утра, чтобы успеть в аэропорт», — объяснила она.

Таким образом, выбирая горящий тур, турист экономит деньги, но зачастую жертвует комфортом и частью времени отдыха.