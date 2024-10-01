Турэксперт Ансталь рассказала, что отдых в бархатный сезон выгоден комфортной погодой и меньшими расходами

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru рассказала о преимуществах отдыха в бархатный сезон. По ее словам, в это время цены на путевки значительно ниже, чем в пик сезона.

У туристов есть возможность насладиться отдыхом без жуткой жары, добавила она.

«Во-вторых, в бархатный сезон меньше туристов с детьми, что для некоторых является важным показателем. Да и в целом в этот период туристов меньше», — сказала турэксперт.

Ансталь также отметила, что в бархатный сезон купаться в море значительно приятнее, чем летом, поскольку температура воды и воздуха приближается к одинаковым значениям.