Турэксперт Ансталь рассказала, что летом недорогое жилье можно найти в отелях Сочи и Туапсе

Найти недорогое жилье на курортах в сезон можно, но оно будет далеко от пляжей и аэропорта. Об этом NEWS.ru рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

По ее словам, бюджетные варианты для размещения есть даже в Сочи, Туапсе и Анапе. Что касается первого города, то там хороших вариантов много.

«Это будет далековато от аэропорта и Сочи Парка. Я советую рассмотреть район Известия», — отметила эксперт.

Самые дешевые варианты обычно можно найти в Туапсе и Калининграде, добавила Ансталь.