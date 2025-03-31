Турэксперт Ансталь: раннее бронирование позволит выбрать лучшие варианты

Тревел-блогер и турэксперт Наталия Ансталь посоветовала россиянам бронировать летние туры заранее. Такой подход позволит не только сберечь деньги, но и выбрать лучшие варианты проживания и перелетов, сообщил News.ru .

По словам эксперта, раннее бронирование уже началось. Покупка тура в этот период поможет избежать высоких трат.

«Лето — это самый пик отпусков, особенно август, потому что начинаются потихоньку бархатные сезоны и приближается школа», — напомнила специалист.

Она также подчеркнула востребованность горящих путевок, привлекающих путешественников благодаря своей доступности. Однако важно учитывать, что большинство таких предложений представляют собой выбор из оставшихся отелей и авиарейсов, а это не всегда совпадает с предпочтениями и ожиданиями клиентов, заключила Ансталь.