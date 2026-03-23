Турэксперт Ансталь предложила Таиланд и Китай для пляжного отдыха в апреле

Турэксперт Наталия Ансталь поделилась рекомендациями по выбору направления для пляжного отдыха в апреле. Об этом сообщил NEWS.ru .

По словам специалиста, в Таиланде и Китае в это время создаются комфортные условия для отдыха на пляже.

«Климат перестраивается, и иногда период перестройки с одного сезона на другой занимает чуть больше времени. Поэтому в целом в апреле там комфортно», — отметила эксперт.

Аналогичная ситуация наблюдается во Вьетнаме, где в апреле рекомендуется посетить Нячанг благодаря комфортной температуре и хорошему морю.