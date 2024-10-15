Турэксперт Ансталь посоветовала выбирать для отдыха с детьми осенью Турцию и Египет

Тревел-блогер, турэксперт Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru назвала Турцию лучшим местом для отдыха с детьми осенью. Особенно комфортным, по ее словам, является южный регион — Аланья.

В Египте, также как и в Турции, в октябре и ноябре достаточно комфортная температура. А вот в Таиланде, Шри-Ланке и на Кубе туристический сезон в это время только начинается.

Для отдыха с подростками подойдут Танзания и Венесуэла, а для тех, кто располагает большими бюджетом, — Мальдивы, добавила турэксперт.