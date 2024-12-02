Турэксперт Ансталь посоветовала туристам покупать пакетные туры ради экономии

По ее словам, стоимость авиабилетов в таких турах несколько ниже, чем если покупать их самостоятельно. Особенно дешевле с помощью турагентств летать в такие страны как Куба, Мальдивы или Шри-Ланка.

«С такими направлениями, если мы будем покупать авиабилеты отдельно, то ценники будут гораздо выше, нежели они были бы в рамках пакетного тура», — пояснила эксперт.

Дело в том, что у туроператоров есть свои договоренности с авиакомпаниями, под них делают чартерные рейсы. Турагентство поможет решить вопрос и с трансфером, и со страховкой, добавила Ансталь.