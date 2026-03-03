Турэксперт Ансталь отметила, что выгодно отдохнуть весной можно в Турции и Египте

Руководитель агентства Go Travel Наталья Ансталь в разговоре с ОТР посоветовала туристам изменить привычные маршруты путешествий. Для экономичного отпуска подойдут Турция и Египет.

По словам специалиста, отдых в Турции на двоих на 10 ночей по системе «все включено» обойдется примерно в 110 тысяч рублей, в Египте — 170 тысяч рублей. Туристам рекомендуют выбирать менее известные курорты Вьетнама, Шри-Ланки и Китая, стоимость туров составит около 100 тысяч рублей.

За умеренные деньги также можно посетить Краснодарский край, Крым и даже зарубежные города Восточной Европы