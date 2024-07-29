Турэксперт Ансталь назвала Турцию лучшим направлением для отдыха в начале осени

В бархатный сезон для путешествия лучше всего выбрать Турцию. В начале осени жара на курорте ослабевает и поток туристов снижается, рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

По словам эксперта, также это направление востребовано в августе. Кроме того, в бархатный сезон можно отправиться в Египет, погода в сентябре там достаточно комфортная.

Еще можно рассмотреть Мальдивы, однако стоит учитывать, что из-за тропического климата на островах в это время вероятны дожди. Из внутренних направлений турэксперт выделила Сочи.

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