Турэксперт Ансталь назвала Сирию самой опасной страной для туристов в мире

Одними из самых опасных для туристов стран в мире считаются Сирия, Ливия и Афганистан. Об этом рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

По словам эксперта, также высокий уровень преступности сохраняется в Венесуэле. Туристам нужно вести себя аккуратнее и осторожнее при покидании территории отеля. К списку небезопасных направлений можно добавить Мексику, Сомали, остров Тринидад.

Перед планированием отпуска блогер посоветовала туристам изучить правила и традиции государства.

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