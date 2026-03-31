Турэксперт Ансталь назвала Байкал и Камчатку одними из самых ярких направлений гастрономических туров в России

Турэксперт Наталия Ансталь поделилась с NEWS.ru рекомендациями по лучшим направлениям для гастрономических туров в России. Она отметила, что каждый регион страны имеет свои уникальные кулинарные особенности.

«Куда бы вы ни приехали, даже если вы прилетите в Сочи, этот город тоже можно назвать небольшой гастрономической столицей, потому что там есть свои кулинарные традиции», — отметила Ансталь.

Среди популярных направлений для гастротуров эксперт выделила Байкал с его омулем в разных видах, ухой, буузами и десертом боовы, а также Тверскую область, знаменитую пожарскими котлетами, слойками Вульфа, мармеладом и фермерскими сырами.

Также Ансталь порекомендовала посетить Санкт-Петербург, который заслуженно носит звание гастрономической столицы России благодаря множеству первоклассных ресторанов. Не стоит забывать и о Камчатке, где гармонично сочетаются гастрономия и культура. Кроме того, эксперт упомянула Мурманск и Краснодарский край.