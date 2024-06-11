Турэксперт Ансталь: доступные цены на жилье и продукты — главное преимущество отдыха в Абхазии

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала о плюсах отдыха в Абхазии. Это страна с потрясающими пейзажами, напомнила эксперт в беседе с News.ru.

По ее словам, одно из главных преимуществ — доступные цены на жилье и продукты.

«Пакетные туры на пять-семь дней, например, могут стоить 40–60 тысяч [рублей]», — отметила специалист.

Она посоветовала посмотреть в Абхазии озеро Рица. Кроме того, путешественникам стоит посетить экскурсию с дегустацией местных вин, добавила Ансталь.

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