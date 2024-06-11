Турэксперт Ансталь: доступные цены на жилье и продукты — главное преимущество отдыха в Абхазии
Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала о плюсах отдыха в Абхазии. Это страна с потрясающими пейзажами, напомнила эксперт в беседе с News.ru.
По ее словам, одно из главных преимуществ — доступные цены на жилье и продукты.
«Пакетные туры на пять-семь дней, например, могут стоить 40–60 тысяч [рублей]», — отметила специалист.
Она посоветовала посмотреть в Абхазии озеро Рица. Кроме того, путешественникам стоит посетить экскурсию с дегустацией местных вин, добавила Ансталь.