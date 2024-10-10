Турэксперт Адамушкина: вылет 24–26 декабря поможет сэкономить на новогоднем путешествии

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина посоветовала не затягивать с бронированием авиабилетов для новогоднего путешествия. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, в качестве даты отправления стоит выбирать 24–26 декабря.

«Для примера, тур в хорошую „тайскую четверку“ обойдется в 240 тыс. рублей с вылетом 24 декабря, и уже в 380 тыс. рублей — с вылетом 28 декабря», — пояснила специалист.

Она также отметила, что самыми востребованными зарубежными направлениями остаются Таиланд, Египет, ОАЭ и Турция.