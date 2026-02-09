Турэксперт Адаева предложила посетить в Китае Гуанчжоу и Яншо

С 15 сентября 2025 года россияне могут посетить Китай без визы благодаря введенному пробному режиму, что открывает новые горизонты для туризма. Подробнее рассказала эксперт по организации туров Алина Адаева в беседе с «ФедералПресс» .

Специалист посоветовала посетить Гуанчжоу — южные ворота Китая, где можно увидеть колониальный остров Шамянь, Академию клана Чэн с музеем народного искусства и футуристический Оперный театр работы Захи Хадид.

Кроме того, эксперт предложила отправиться в Яншо: живописные пейзажи карстовых холмов и реки Ли, шоу Impression Sanjie Liu на воде, сплавы на бамбуковых плотах и посещение чайных плантаций.

По словам Адаевой, стоит уделить время Шанхаю с контрастом французского квартала, небоскребами Пудуна и процветающей арт-сценой вроде музея West Bund.