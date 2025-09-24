Турэксперт Абасов рассказал, что россиянам могут отказать в безвизовом въезде в Китай после длительной поездки в Турцию

Безвизовый режим с Китаем облегчил путешествия для многих россиян, но возникли случаи, когда путешественники столкнулись с неожиданными формальностями. О них рассказал эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов в беседе с RT .

«Если в вашей биографии присутствует что-то из списка ниже, к поездке нужно подготовиться с особой тщательностью», — предупредил Абасов.

Он упомянул, что длительное пребывание в Турции более 28 дней может вызвать вопросы у китайских властей. Также Абасов отметил, что штампы о посещении Ирана, Пакистана, Афганистана и нечитаемые или поврежденные штампы могут привести к проблемам при пересечении границы.

Для минимизации рисков эксперт посоветовал при наличии длительных поездок в Турцию оформить новый загранпаспорт «с чистого листа». Туристам, родившимся в странах СНГ, Абасов порекомендовал заранее оформить справку об отсутствии судимости с нотариальным переводом на английский или китайский язык.