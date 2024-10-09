Турэксепрт Чалайдюк посоветовала бронировать экскурсии у официальных гидов, чтобы не нарваться на мошенников

Люди, которые покупают туры самостоятельно на месте через уличные туристические бюро, рискуют стать жертвами мошенников. Таким мнением с «Москвой 24» поделилась генеральный директор турагентства Варвара Чалайдюк.

Она объяснила, что такие компании не являются официальными и не могут гарантировать безопасность сделок. Чтобы минимизировать риски, следует обращать внимание на документы, подтверждающие оплату услуг, например, брать чеки.

Мошеннические фирмы чаще всего действуют на уровне устных соглашений и ничего не оформляют. Это значит, что в случае возникновения проблем потребовать от них возмещения убытков через законные каналы будет невозможно.

Специалист рекомендовала туристам выбирать экскурсии, организованные через российских гидов или турецкие принимающие организации. Особое преимущество последних в том, что они работают в сотрудничестве с туроператорами из России и действуют как юридические лица в Турции — это дает путешественникам возможность официально подавать претензии и получать на них обоснованные ответы, отметила она.