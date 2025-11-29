Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам — самые популярные заграничные направления у жителей ХМАО. Об этом рассказала турагент из Сургута Светлана Закиров в беседе с « Муксун FM ».

Многие путешественники начинают планировать поездки уже летом, поскольку цены на туры значительно возрастают ближе к осени, порой увеличиваясь на треть или даже больше.

«Если тур захватывает сам Новый год, то, конечно, стоимость тура увеличивается практически в два раза. А если у туристов получается немножко сдвинуть отпуск, то цена будет более выгодная», — отметила специалист.

Эксперт привела пример. Стоимость отдыха в Таиланде с 28 декабря на 11 ночей составляет 350 тысяч рублей для двоих. Если же рассмотреть аналогичный пакет услуг, но с датой вылета после новогоднего праздника, цена снижается до 250 тысяч рублей.