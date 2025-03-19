Турагент Попова: приобретать туры на лето выгоднее всего в марте

Руководитель турагентства по экзотическим направлениям Виктория Попова рассказала в беседе с Lenta.ru , как выгодно забронировать летний тур.

По словам специалиста, приобрести путевку в начале весны можно с выгодой более 100 тысяч рублей. Речь идет, например, об отдыхе на турецком побережье. Для этого необходимо внести предоплату в размере лишь 10–30% от стоимости тура.

Эксперт напомнила, что раннее бронирование путешествий за рубеж позволяет сэкономить до 40% цены путевки. Кроме того, до мая 2025 года еще есть возможность выбрать желаемый отель для отдыха, так как свободные места пока сохранились, добавила Попова.