Турагент Попова: приобретать туры на лето выгоднее всего в марте

Руководитель турагентства по экзотическим направлениям Виктория Попова рассказала в беседе с Lenta.ru, как выгодно забронировать летний тур.
По словам специалиста, приобрести путевку в начале весны можно с выгодой более 100 тысяч рублей. Речь идет, например, об отдыхе на турецком побережье. Для этого необходимо внести предоплату в размере лишь 10–30% от стоимости тура.
Эксперт напомнила, что раннее бронирование путешествий за рубеж позволяет сэкономить до 40% цены путевки. Кроме того, до мая 2025 года еще есть возможность выбрать желаемый отель для отдыха, так как свободные места пока сохранились, добавила Попова.
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