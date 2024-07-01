Турагент Одинцов: не во все страны допускаются дети без собственного загранпаспорта

Турагент Влад Одинцов в беседе с «ТСН24» порекомендовал россиянам делать для детей отдельный загранпаспорт. По его словам, не во все страны допускаются дети без собственного заграничного документа.

«В России существует тенденция вписывать детей в паспорт к маме, но лучше, если у каждого члена семьи будет свой личный документ. Не стоит экономить на госпошлине», — процитировал эксперта «ФедералПресс».

Для поездок в Турцию и Египет действительно достаточно загранпаспорта матери, но для поездки, например, ОАЭ такой вариант не пройдет.

Ранее СМИ писали, что пошлина за загранпаспорт, который выдается на 10 лет, выросла до 6000 рублей.