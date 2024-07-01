Турагент Одинцов: не во все страны допускаются дети без собственного загранпаспорта

Турагент Влад Одинцов в беседе с «ТСН24» порекомендовал россиянам делать для детей отдельный загранпаспорт. По его словам, не во все страны допускаются дети без собственного заграничного документа.

«В России существует тенденция вписывать детей в паспорт к маме, но лучше, если у каждого члена семьи будет свой личный документ. Не стоит экономить на госпошлине», — процитировал эксперта «ФедералПресс».

Для поездок в Турцию и Египет действительно достаточно загранпаспорта матери, но для поездки, например, ОАЭ такой вариант не пройдет.

Ранее СМИ писали, что пошлина за загранпаспорт, который выдается на 10 лет, выросла до 6000 рублей.

Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком?

Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте