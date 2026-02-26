Турагент Минасина рассказала, что настоящие культурные мероприятия не имеют фиксированного расписания

Турагент Рада Минасина в интервью NEWS.ru рассказала, как распознать подлинные культурные события среди коммерческих предложений для туристов.

Она подчеркнула, что ключевым отличием является мотивация участников: в культурных мероприятиях местные жители выступают не ради финансовой выгоды, а исходя из внутренней потребности.

По словам эксперта, в таких событиях наблюдается естественность и отсутствие инсценировки для камеры. Старшее поколение передает знания младшему, используются аутентичные костюмы и инструменты, а сценарий формируется на основе традиций.

Важным признаком подлинности является привязка мероприятия к конкретному месту и времени, например к сезону или религиозному календарю. Коммерческие шоу, напротив, часто имеют фиксированное расписание и продаются ради зрелищности, теряя глубинные смыслы.