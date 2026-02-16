Турагент Минасина порекомендовала составить список национальных блюд перед поездкой за границу

Турблогер и турагент Рада Минасина дала несколько советов NEWS.ru , как сэкономить на еде во время путешествия. Она рекомендует перед поездкой составить список национальных блюд, которые вы хотите попробовать.

«Если есть одно-два фирменных блюда, ради которых стоит потратить больше, остальные приемы пищи можно сделать более экономными», — отметила Минасина.

Также стоит заранее изучить ценовой уровень в регионе и выяснить, где предпочитают есть местные жители. В районах вокруг рынков, промышленных зон или университетов можно найти аутентичные блюда по более доступным ценам, чем на туристических улицах.

Минасина советует обратить внимание на дневные сеты или ланчи с фиксированной ценой. В большинстве стран в ресторанах можно найти предложения, где цена за полноценный обед значительно ниже вечерней. Это позволяет попробовать сразу несколько местных блюд и не переплачивать.

Кроме того, эксперт рекомендует использовать приложения с купонами и отзывами, чтобы находить выгодные предложения. Местные блогеры часто рассказывают о «скрытых жемчужинах», куда не добираются туристические группы.