Турагент Байрактар назвала причины стресса туристов в Анталье
Российские туристы в Анталье могут столкнуться со стрессом из-за пробок, жары, толп и роста цен в высокий сезон, сообщает РИА «Новости».
Турагент Эзги Байрактар рассказала, что эти факторы обычно менее критичны для отдыхающих, чем для постоянных жителей города. Однако даже недельная поездка может оказаться менее комфортной из-за переполненных районов и долгих поездок.
Пиковая нагрузка приходится на июль и август, когда в Анталью приезжают иностранные и внутренние туристы. Увеличивается нагрузка на дороги, общественный транспорт, пляжи, рестораны и популярные районы, передает «Ридус».
Анталья заняла пятое место в рейтинге самых стрессовых городов Турции портала Turizmdatabank. При составлении списка учитывались плотность населения, дорожная ситуация, стоимость жизни и экологические факторы.
Байрактар посоветовала туристам выбирать май, начало июня, конец сентября или октябрь. Она также рекомендовала заранее учитывать расстояние от отеля до аэропорта и запланированных мест посещения.