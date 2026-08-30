Турагент Байрактар назвала причины стресса туристов в Анталье

Российские туристы в Анталье могут столкнуться со стрессом из-за пробок, жары, толп и роста цен в высокий сезон, сообщает РИА «Новости» .

Турагент Эзги Байрактар рассказала, что эти факторы обычно менее критичны для отдыхающих, чем для постоянных жителей города. Однако даже недельная поездка может оказаться менее комфортной из-за переполненных районов и долгих поездок.

Пиковая нагрузка приходится на июль и август, когда в Анталью приезжают иностранные и внутренние туристы. Увеличивается нагрузка на дороги, общественный транспорт, пляжи, рестораны и популярные районы, передает «Ридус».

Анталья заняла пятое место в рейтинге самых стрессовых городов Турции портала Turizmdatabank. При составлении списка учитывались плотность населения, дорожная ситуация, стоимость жизни и экологические факторы.

Байрактар посоветовала туристам выбирать май, начало июня, конец сентября или октябрь. Она также рекомендовала заранее учитывать расстояние от отеля до аэропорта и запланированных мест посещения.