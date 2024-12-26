Турагент Ансталь: в 2025 году не нужно оформлять визу, чтобы посетить Сербию

В 2025 году россиянам не нужно будет оформлять визу, чтобы посетить Турцию, Сербию и ОАЭ. Об этом рассказала турагент Наталия Ансталь в беседе с NEWS.ru .

Эксперт подчеркнула, что к безвизовым странам относятся Молдавия, Черногория, Куба, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка и Филиппины. Для путешествий в эти государства достаточно иметь заграничный паспорт. Некоторые из них допускают въезд по внутренним российским документам. Среди таких направлений — страны СНГ.

Ансталь отметила, что Россия обладает большим выбором безвизовых государств, но прямых рейсов туда может не быть. Также она напомнила, что в ряде стран визы оформляются по прибытии.