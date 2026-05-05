Турагент Ансталь рекомендовала бронировать осенние поездки в Таиланд и Турцию уже в мае
Турагент Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru посоветовала россиянам заранее бронировать осенние туры в Таиланд, Турцию и другие азиатские страны.
По ее словам, спрос на эти направления сейчас очень высок, поэтому путевки на бархатный сезон быстро заканчиваются.
«Уже сейчас нужно бронировать путевки на сентябрь, октябрь и ноябрь, особенно если речь идет о Таиланде, Вьетнаме, включая Фукуок, и Китае, включая остров Хайнань», — отметила эксперт.
Она также рекомендовала заранее приобретать путевки в Турцию на сентябрь. То же самое касается зимних путешествий на Мальдивы.