Турагент Ансталь рекомендовала бронировать осенние поездки в Таиланд и Турцию уже в мае

Турагент Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru посоветовала россиянам заранее бронировать осенние туры в Таиланд, Турцию и другие азиатские страны.

По ее словам, спрос на эти направления сейчас очень высок, поэтому путевки на бархатный сезон быстро заканчиваются.

«Уже сейчас нужно бронировать путевки на сентябрь, октябрь и ноябрь, особенно если речь идет о Таиланде, Вьетнаме, включая Фукуок, и Китае, включая остров Хайнань», — отметила эксперт.

Она также рекомендовала заранее приобретать путевки в Турцию на сентябрь. То же самое касается зимних путешествий на Мальдивы.