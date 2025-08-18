Турагент Ансталь призвала заранее бронировать путевки на Кубу на Новый год

Турагент Наталия Ансталь посоветовала заранее бронировать путевки на популярные направления, чтобы избежать высоких цен и отсутствия мест в отелях. Об этом сообщил News.ru .

Как пояснила специалист, сейчас цены находятся на наиболее выгодном уровне, а выбор отелей остается широким.

По словам эксперта, особенно важно заранее планировать отдых на Новый год на Кубу, Шри-Ланку и во Вьетнам. Она также обратила внимание на необходимость предварительной организации осеннего отдыха в Турции, так как с приближением дат вылета количество доступных рейсов и удобных вариантов размещения значительно сокращается.