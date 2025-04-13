Цены взлетят. Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Число турпоездок по России летом значительно вырастет. На фоне инфляции и дефицита авиапарка это может привести к нехватке и подорожанию билетов на самолеты, предупредил главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой.

По его словам, по сравнению с летними месяцами 2024 года цены на авиабилеты однозначно вырастут.

«У нас высокая инфляция, у нас может керосин подорожать, может курс рубля измениться. Много всяких факторов, которые в любом случае будут давить на цены», — отметил Гусаров.

Он уточнил, что стоимость билетов в июле или августе может подскочить минимум на 10-15%, если сравнивать с прошлогодними показателями в эти месяцы.

«Но на отдельных направлениях, где вдруг может возникнуть дефицит билетов, оставшаяся часть будет очень дорогой», — предупредил главный редактор портала.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что летом туристический поток может вырасти до 48 миллионов поездок. Это на 3,6 миллиона больше, чем было в 2024 году.