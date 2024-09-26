Гендиректор ОО «Арго-трэвл» Татьяна Жбанова прокомментировала подорожание туристических поездок на Черноморское побережье России. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

По словам эксперта, даже в конце сезона цены держатся на уровне июня-июля. Кроме того, путешественникам довольно трудно найти спецпредложения.

Жбанова пояснила, что такая ситуация стала следствием реакции рынка на экономические и политические события. Влияние оказали курортные сборы и уровень инфляции, добавила специалист.