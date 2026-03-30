Тревел-эксперт Климакова призвала выбирать проверенные агентства и изучать состав пакетного тура

При выборе пакетного тура путешественники часто сталкиваются с дополнительными расходами и разочарованием из-за невнимательности к деталям и стремления сэкономить. Премиум-тревел-эксперт компании «Адвентура» Яна Климакова поделилась с «Известиями» советами, как избежать распространенных ошибок при покупке туров.

По ее словам, одной из главных проблем является выбор непроверенного агентства. Малоизвестные посредники могут не предоставить полную информацию о поездке или включить скрытые условия. Эксперт рекомендовала заранее изучать отзывы и уточнять все детали тура.

«Не менее важным фактором остается внимательное изучение состава пакета. Туристы часто не проверяют, включен ли трансфер, какое питание предусмотрено и соответствует ли номер заявленным характеристикам», — отметила специалист.

Также Климакова предупредила, что отказ от медицинской страховки может привести к значительным расходам в случае болезни или травмы за границей.